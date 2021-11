Carreta bate no tabuleiro do viaduto, no bairro Cotiara

Uma carreta bateu no início da noite desta sexta-feira, por volta das 18 horas, no tabuleiro de um viaduto que fica localizado no km 273, da Rodovia Presidente Dutra, no bairro Cotiara, em Barra Mansa. A colisão foi sob o viaduto de retorno da Dutra e a carreta ficou agarrada. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e constatou que o veículo estava carregado com motores que seriam transportados para a Argentina. Devido alguns problemas mecânicos, o caminhoneiro decidiu se deslocar até a concessionária, localizada na margem da rodovia, para realizar a manutenção. Ao fazer o retorno, ficou agarrado no tabuleiro do viaduto.

O caminhoneiro não se atentou para uma placa indicando que a altura máxima era de 4,10 metros, desobedecendo a sinalização. A carreta ficou agarrada na estrutura do viaduto. O trânsito ficou em meia pista, no sistema siga e pare. A PRF controlou o trânsito. Foi necessário acionar o guincho pesado da CCR Nova Dutra para puxar a carreta com o objetivo de liberara a via. Por enquanto, a via continua interditada parcialmente no retorno, com a PRF n o local. A Guarda Municipal ajudou a PRF a controlar o trânsito.

Foi verificado q além de ter cometido infração de desobedecer a sinalização, o veículo estava com o tacógrafo irregular, não tendo registrado adequadamente o tempo de direção do motorista e devido a isto, será aplicada multa também com base na Lei do Descanso do Caminhoneiro, tendo o condutor que ficar estacionado descansando por 11 horas, para só depois poder seguir viagem. Foram aplicadas as devidas multas de trânsito constatadas no valor total de R$ 413,77.