Homem é esfaqueado durante briga em Barra Mansa

Um homem de 41 anos foi esfaqueado na noite de sexta-feira (12) durante uma briga em Barra Mansa. O crime ocorreu em uma propriedade na Rua 13 de Maio, no bairro Boa Vista I.

Atendido pelo Samu, a vítima foi atingida na região do tórax, sendo levada para a Santa Casa de Misericórdia. Segundo as primeiras informações, ele não corre risco de morrer. Aos policiais, o homem contou que estava bebendo e matando porcos com o sogro, que ambos criam, quando os dois tiveram uma discussão.

Segundo a vítima, o sogro o golpeou com uma facada e fugiu do local. No momento desta publicação, o suspeito não havia sido localizado para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido. Policiais que estiveram no hospital informaram no registro de ocorrência que a vítima foi orientada a registrar o crime na delegacia após receber alta, mas ela não teria demonstrado interessa em dar queixa contra o sogro.