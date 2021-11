A Polícia Civil, de Barra do Piraí, está investigando uma denúncia sobre o estupro praticado pelo padrasto, de 43 anos, de uma menina, de 11 anos, no distrito da Califórnia, em Barra do Piraí.

O suspeito fugiu após denúncia da companheira. O caso aconteceu no dia 9 de novembro. Segundo a mãe da menor, o padrasto abusava da filha há quase dois anos.

A mãe contou aos policiais que a filha conseguiu gravar um áudio de uma conversa em que o padrasto usava palavras obscenas com a vítima. O padrasto fugiu assim que soube que sua companheira havia feito a denúncia na Delegacia de Polícia.

A menina foi levada para o hospital e passou por exame de corpo de delito, onde confirmou o abuso. A Justiça expediu uma medida protetiva determinando que o agressor não se aproxime da criança.