Policiais militares apreendem drogas no bairro Roseira

Agentes do GAT (Grupo de Ações Táticas), do 10º Batalhão da Polícia Militar aprenderam no início da madrugada deste sábado, por volta de 1h30min, um suspeito com drogas, no bairro Roseira, em Barra do Piraí.

Agentes estavam em patrulhamento quando tiveram a atenção voltada para um jovem, já conhecido pela prática de tráfico de drogas, no bairro Roseira. Pouco antes durante abordagem, o jovem jogou uma sacola no chão tentando sair do flagrante. Durante a abordagem e revista pessoal, os agentes encontraram um frasco de cheirinho da loló, em sua cintura.

Na bolsa que estava no chão os agentes apreenderam 72 pinos de pó branco (cocaína) duas tiras de erva seca (maconha) e cinco frasco de cheirinho da loló. O suspeito recebeu voz de prisão e foi levado junto com as drogas para a Delegacia de Polícia, de Barra do Piraí. O jovem ficou preso enquadrado na associação ao tráfico de drogas e resistência durante a abordagem.

Segundo os agentes, o suspeito é o dono das drogas que foram apreendidas mais cedo num banbuzal.