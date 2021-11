Volta Redonda vai sediar maior evento de skate do interior do Rio

‘Roots Boards em Chile’ reunirá skatistas do Brasil no ginásio do bairro Jardim Tiradentes

O Ginásio Municipal de Skate Fernando Schmidt, localizado no bairro Jardim Tiradentes, em Volta Redonda, será palco no próximo dia 28 de novembro, a partir das 8h, do maior campeonato de skate do interior do estado do Rio, o ‘Roots Boards em Chile’. O evento é organizado pela Associação dos Skatistas de Volta Redonda, com apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel).

“É o primeiro evento presencial neste período de pandemia. Fizemos outros três de forma online, mas esse é nossa volta por cima. E as Olimpíadas ativaram muito a consciência do pessoal, skatistas e admiradores. Somadas as cinco categorias, esperamos a participação de cerca de 100 atletas vindos de todo o Brasil”, explicou o presidente da Associação dos Skatistas de Volta Redonda (Askvr), Antonio Carlos Tavares Cordeiro, mais conhecido como Brasa.

O ‘Roots Boards em Chile’ vai distribuir aproximadamente R$ 5 mil em prêmios como skates, shapes, rolamento, roupa, entre outros, além de uma passagem para o Chile, que será do vencedor da categoria Amador. Além desta, as outras categorias da competição são: Mirim; Iniciante; Feminino; Master. A abertura do evento será às 8h, e a competição está prevista para iniciar às 9h. Atendendo às regras de segurança contra a Covid-19, é obrigatório o uso de máscara no local, onde também será disponibilizado álcool em gel para higienização das mãos.

As inscrições podem ser feitas via mensagem pelo Instagram da associação (@askvr2021), com taxa de R$ 20 + 1kg de alimento para qualquer categoria. Também serão aceitas inscrições presenciais no dia do evento, podendo ser feitas antes do início das provas de cada categoria.

“Teremos a presença de vários skatistas importantes no cenário nacional. Estamos retomando aos poucos nossas atividades presenciais e esse evento mostra que Volta Redonda está resgatando sua característica de cidade referência no esporte”, afirmou a secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela. Fotos: divulgação Secom/PMVR.