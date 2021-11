A câmera de monitoramento de um estabelecimento comercial na Avenida Paulo de Frontin, no Aterrado, em Volta Redonda, flagrou o momento em que uma mulher teve o seu celular furtado por um ladrão. O fato ocorreu na manhã de sábado (13), em um ponto de ônibus da avenida.

As imagens mostram um ônibus da Sul Fluminense chegando no ponto. A mulher, vestida de laranja, e carregando duas bolsas, sobe no veículo. Neste momento, o homem chega por trás dela e pega um telefone vermelho que está em uma de suas bolsas. Ela embarca no veículo e segue viagem.

No momento desta publicação, não havia informações se a mulher registrou o furto na delegacia de polícia, qu