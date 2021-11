O prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa, recebeu na manhã desta sexta-feira, 12, o Deputado Federal, delegado Antônio Furtado, para o anúncio de mais uma emenda para a cidade, desta vez no valor de R $500 mil, para a cobertura da quadra do bairro Varjão.

“Hoje anunciamos mais uma emenda destinada a Pinheiral pelo deputado Furtado, o recurso para a cobertura da quadra do bairro Varjão, uma indicação da presidente da associação de moradores, Érica de Assis, a pedido da comunidade”, disse Ednardo.

O prefeito relembrou outras melhorias já realizadas no bairro.

“Já realizamos aqui no bairro a construção da Unidade Básica de Saúde da Família, a revitalização da quadra, a drenagem em algumas ruas e, se Deus quiser, a partir do ano que vem, daremos continuidade a drenagem e pavimentação do Varjão”, adiantou Ednardo.

Ednardo deu ainda destaque a outras emendas destinadas também pelo deputado ao município.

“Assinamos ontem o contrato para a obra de contenção de encosta no bairro Três Poços, uma obra que o deputado nos prometeu e está cumprindo o compromisso com a sociedade de Pinheiral, iniciamos também o processo de licitação que vai construir uma nova unidade de saúde no bairro São Jorge, outra emenda de autoria deste campeão de emendas para a cidade”, pontuou.

Antônio Furtado falou sobre o vínculo que estabeleceu com a cidade ao citar sua trajetória quando assumiu o cargo de delegado no município.

“Pinheiral não para, Ednardo é um prefeito empreendedor, é por isso que a cidade está sempre oferecendo aos seus munícipes novas formas de aprimorar a vida, são muitas obras todas visando sempre o bem comum, e eu, como me insiro nisso? O primeiro amor que tenho por Pinheiral nasceu quando fui delegado e procuro continuar como deputado. A cobertura da quadra atende mais um pedido dos moradores do bairro Varjão, que por intermédio da Érica, indicamos a emenda. Em pouco tempo queremos voltar aqui para a inauguração da quadra. Em Pinheiral destinamos recursos que geram resultados. Vamos fazer ainda muito mais, tenham certeza”, frisou.