Policiais militares apreendem drogas na região

Policiais militares apreenderam neste fim de semana drogas em Barra Mansa e Rio Claro. Em Barra Mansa, quatro tabletes grandes de maconha foram apreendidos, e um jovem de 22 anos foi detido

Segundo a PM, a ação ocorreu na Alameda 3, no bairro Moinho de Vento, na manhã deste domingo (14). A droga estava no quarto da residência do suspeito. Os policiais informaram que chegaram até o rapaz através de uma denúncia de tráfico.

Ao ser abordado, ele foi questionado sobre o teor da denúncia, informando onde escondia o material. Ele foi levado para a delegacia de polícia da cidade, onde a ocorrência foi registrada. Já em Rio Claro, os agentes prenderam um jovem de 22 anos por suspeita de tráfico de drogas na noite de sábado (13). Ele foi abordado na Rua Aureliano Portugal, próximo a um campo de futebol. Um usuário foi detido.

Segundo a Polícia Militar, o rapaz foi flagrado vendendo um pino de cocaína ao usuário. Os agentes abordaram a dupla, que admitiu o crime. Com o suspeito foram apreendidos 27 pinos de cocaína, enquanto com o usuário, apenas um.

De acordo com a PM, eles tentaram resistir à ordem de prisão e os agentes tiveram que fazer uso da força para contê-los. Os dois foram levados para a delegacia de polícia da cidade, onde foram autuados pelos crimes. Felipe Curi/Informa Cidade