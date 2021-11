Acidente deixa seis idosos feridos na BR-393, em Barra do Piraí

Um acidente ocorrido no início da tarde desta segunda-feira, envolvendo dois carros deixou seis idosos feridos, no km 268, da BR-393 (Lúcio Meira), no trecho do distrito de Dorândia, em Barra do Piraí. O choque envolveu o Honda CR-V, onde estavam um casal de idosos de 76 e 70 anos, atingido por um Hyundai Tucson com quatro idosos, de 61 anos, 70, 71 e 73 anos. Os feridos foram levados para a Santa Casa de Barra do Piraí.

O trânsito ficou congestionado, mas, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), no sentido Barra do Piraí foi feito um desvio por um trevo. O trânsito foi liberado mais tarde. Fotos: PRF