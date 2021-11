Acidente deixa um morto e dois feridos em Vassouras

Um acidente ocorrido no fim da madrugada de domingo, deixou um morto e dois feridos na colisão entre dois carros, na RJ-127, na altura do bairro Toca dos Leões, na estrada que faz ligação com Mendes, em Vassouras.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os agentes foram acionados por volta das 4h20min. A vítima fatal não foi identificada, mas os feridos foram identificados como Iago dos Santos, de idade não informada, e Alice Villarinho, de 26 anos.

Eles foram levados ao Hospital Universitário de Vassouras. Após a colisão, um dos carros bateu em uma árvore e ficou completamente destruído. As circunstâncias do acidente eram desconhecidas.