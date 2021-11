Barra Mansa retoma a vacinação contra Covid-19 na terça-feira

Além deste fim de semana, dias 13 e 14, devido ao feriado de Proclamação da República também não haverá aplicação da vacina contra a Covid-19 no município na segunda-feira, 15. A vacinação será retomada na terça-feira, 16, com aplicação de primeira dose, segundas doses agendadas e as de reforço. A aplicação acontecerá das 9h às 16h nos postos de saúde dos bairros, e das 9h às 20h na Unidade de Saúde do Ano Bom.

Os públicos-alvos são os seguintes: D1 para pessoas a partir de 12 anos (nos postos de saúde dos bairros), D2 agendadas (CoronaVac apenas no Ano Bom) e D3 para idosos acima de 60 anos e profissionais da Saúde que tomaram a D2 de CoronaVac ou de AstraZeneca até o dia 16/05.

Vale lembrar que o reforço para quem tomou duas doses de AstraZeneca será aplicado apenas no PSF Ano Bom ou na Sirene 2 Vila Nova. Para ser vacinado é necessária a apresentação do cartão de vacina, RG e CPF. Também é preciso comprovante de residência atualizado (nominal ou em nome dos pais) ou a declaração do posto de saúde. Menores precisam estar acompanhados de um responsável.