GAT da Polícia Militar apreende drogas no bairro Roseira

Policiais do GAT (Grupamento de Ações Táticas) do 10º Batalhão receberam informações na noite de domingo, por volta das 20h30min, sobre uma carga de drogas que estaria guardada na Rua Paulo de Aquino, no bairro Roseira, em Barra do Piraí.

A informação dava conta também de que um suspeito, de 21 anos, estaria guardando a carga de drogas. Os agentes foram até o local e avistou um jovem com uma bolsa branca que ao perceber a presença dos agentes empreendeu fuga, deixando para trás a sacola com as drogas.

Foram apreendidos 523 pinos de cocaína, 31 tiras de erva seca (maconha). As drogas foram apreendidas e levadas para a Delegacia de Polícia, de Barra do Piraí.