Homem morre após ser baleado no bairro Nova Esperança

Um homem, ainda não identificado, foi baleado no fim da tarde desta segunda-feira, na Rua Washington Luiz, no bairro Nova Esperança, em Barra Mansa.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para a Santa Casa de Misericórdia, onde passava por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos. Quando os policiais chegaram à vítima já tinha sido removida.

Os suspeitos foram presos pelos policiais militares na mesma rua do crime. Com eles foi apreendido um revólver calibre 38 com quatro cartuchos deflagrados e um intacto. Eles foram encaminhados à delegacia de Barra Mansa. A arma, calibre 38, está com a numeração suprimida. (Foto: Polícia Militar)