Jovem é preso após furtar e bater com ônibus em Paraty

Um jovem de 23 anos foi preso no domingo (14), no Centro de Paraty, depois de furtar um ônibus, que foi abandonado no canteiro às margens da estrada de acesso ao bairro Laranjeiras. O rapaz foi encontrado pela Polícia Militar depois de uma denúncia. Ele estava num restaurante na Vila Oratório.

Aos agentes, o jovem contou que, depois de beber com amigos numa boate, viu o ônibus estacionado com a porta aberta e a chave na ignição. Ele confessou o furto, dizendo que dirigiu até a Vila Oratório, mas que não se lembrava de como subiu no canteiro.

Ele foi levado para a delegacia. No entanto, até o momento da sua apresentação o dono do ônibus não tinha feito um boletim de ocorrência do furto e nem havia sido localizado. (Foto: Polícia Militar)