A Prefeitura Municipal de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET), está apoiando a realização da 8ª edição da Conferência Anual de Startups e Empreendedorismo (CASE), que acontece entre os dias 17 a 19 de novembro. O maior evento de startups da América Latina desta vez será no formato online e totalmente gratuito.

A expectativa é atrair cerca de 30 mil participantes, trazendo os principais conteúdos e tendências do mercado, assim como a cerimônia do Startup Awards, tradicional premiação que reconhece os principais agentes de inovação do cenário de empreendedorismo e inovação brasileiro.

A diretora de Empreendedorismo e Inovação da SMDET, que também é embaixadora do CASE no estado do Rio, Míriam Conceição, destacou a realização da conferência anual.

“É uma excelente oportunidade para aprender com grandes nomes do empreendedorismo inovador brasileiro e se conectar com outros empreendedores que estão fazendo história. O objetivo é justamente proporcionar a conexão entre no ecossistema de inovação, oportunizando a chance de desenvolver seu negócio”, enfatizou Míriam.

Inscrições

Para se inscrever, os interessados devem acessar o link: https://bit.ly/embaixadorarj21