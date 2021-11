Preguiças são atração em Barra Mansa

As preguiças, filhotinhas e adultas, têm se tornado atração em Barra Mansa. No Parque Natural Municipal Centenário, no Centro, vivem 18 desses animais

Segundo dados da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, elas foram inseridas no Parque em 1948. Uma curiosidade sobre este tipo de animal é que tem preferência por árvores altas, porque suas garras

dificultam o caminhar pelo chão. As preguiças passam a maior parte do tempo penduradas de cabeça para baixo. Isso é possível porque seus órgãos estão presos às costelas.

Sua alimentação é baseada, principalmente, em botões de flores, folhas e brotos. Como têm a digestão lenta, as preguiças levam em média 30 dias para digerir uma folha. No outono e no inverno, saem em busca de território e, por isso, é comum vê-los transitando por aí.

No município, existe um programa desenvolvido pela pesquisadora e bióloga Shery Duque Pinheiro, que visa proteger esses animais, pois o Parque Centenário não é seu habitat natural. Fotos: Paulo Dimas