Estrutura dos colégios estaduais da região preocupa o deputado federal Delegado Antonio Furtado

Assunto foi tratado com o secretário estadual de educação para recuperação do Colégio Estadual Prefeito Francisco Torres, em Volta Redonda, e Colégio Estadual Doutor João Maia, em Resende

Depois de quase dois anos de atividades remotas e alunos afastados das salas de aula, os problemas nas estruturas de alguns colégios estaduais na região Sul Fluminense chamaram a atenção do deputado federal Delegado Antonio Furtado. Para que os alunos encontrem as unidades de ensino em condições de receber a volta às aulas presencialmente, o parlamentar se reuniu com o secretário Alexandre Valle para apresentar as necessidades do Colégio Estadual Prefeito Francisco Torres, em Volta Redonda, e Colégio Estadual Doutor João Maia, em Resende, e buscar soluções para a situação.

– Entendo que a educação é um importante aliado para a transformação das pessoas da nossa região e do Estado. É assim que aumentamos as possibilidades de empregabilidade e contribuímos para o afastamento dos nosso jovens dos crimes. Passamos um período longo com aulas remotas e, agora, precisamos preparar os colégios para receber todos os alunos presencialmente. É por isso que já estamos nos mobilizando para encontrar uma solução o mais rápido possível para as questões estruturais – destacou o parlamentar.

Em setembro, durante uma visita ao Colégio Estadual Prefeito Francisco Torres, no bairro Casa de Pedra, em Volta Redonda, o deputado Delegado Antonio furtado tomou conhecimento do problema nas instalações e das questões estruturais do terreno. O grande fluxo de água do córrego que passa ao lado, o prédio que abriga as salas de aula corre o risco de desabar.

– O primeiro passo para atuar na conservação do colégio é informar ao Inea, responsável por resolver os problemas relacionados a encostas de rio, para fazer a vistoria e indicar as ações necessárias. Vamos agir em conjunto com o deputado Furtado e garantir o reparo e o pleno funcionamento da unidade escolar de Volta Redonda – afirmou o secretário de educação, Alexandre Valle.

No colégio de Resende, a solicitação foi para ampliação do laboratório. Com a volta dos alunos, será necessário um espaço mais amplo e com mais equipamentos para garantir a segurança sanitária dos alunos.

– Para a ampliação do laboratório será necessário um investimento de aproximadamente R$160 mil. Essa é uma obra importante para garantir a segurança e a qualidade de ensino dos alunos. O governo do Estado está preparando uma licitação para contemplar algumas unidades de ensino e vai incluir o Colégio Doutor João Maia nessa listagem – explicou o deputado federal delegado Antonio furtado. Suély Zonta/Assessoria de Imprensa