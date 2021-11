Acidente envolve carro e moto no bairro Voldac

Um acidente ocorrido no início da noite desta terça-feira, deixou um motociclista gravemente ferido na Avenida Nossa Senhora do Amparo, no bairro Voldac, sentido Santa Cruz, em Volta Redonda.

Segundo informações do local, o motociclista Lorran Felipe Venâncio, de 19 anos, bateu de frente com o veículo. Ele foi levado pelo Corpo de Bombeiros desacordado ao Hospital São João Batista. A unidade hospitalar não informou o estado de saúde da vítima. Não há informações dobre o estado de saúde do motorista.