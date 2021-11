Ciclista é atropelado e morre na Avenida do Contorno, em Valença

Um ciclista identificado como sendo Luiz Paulo Romeu, 45 anos morreu atropelado por um carro de passeio na tarde desta segunda-feira 15/11, na estrada Valença a Rio das Flores (RJ-145), Avenida do Contorno, em Valença.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, quando as equipes de socorro chegaram ao local, o homem já estava sem vida. De acordo com informações o condutor do veículo de 41 anos, sofreu ferimentos leves. Ele foi atendido pelos bombeiros e liberado no local.

O caso foi encaminhado para 91ª Delegacia de Polícia, sendo acionada perícia e remoção do corpo. Ainda de acordo com informações do condutor do Polo prata transitava sentido Rio das Flores, quando perdeu o controle de seu veículo, invadindo a ciclovia as margens da citada rodovia, vindo a chocar-se contra um poste de iluminação, e posteriormente colidir com a vítima, que transitava de bicicleta na ciclovia no sentido contrário, vindo o mesmo a óbito minutos depois do acidente.

O condutor do veículo não apresentava sinais de embriaguez, e encontrava-se se com sua documentação e do veículo em dia. O mesmo foi apresentado na delegacia para medidas cabíveis, prestando depoimento e posteriormente liberado. Somente por volta de 20 horas, o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal, (IML) de Volta Redonda.

A ocorrência foi atendida por policiais do Batalhão de Polícia Rodoviária, (BPRv), sargento Edson Rocha e soldado Alcides, com auxílio da 3ª Companhia. Por: Sandro Barra/Jornal Valença