Homem discute e atira contra a própria perna no Monte Castelo

Um homem, de 28 anos, desferiu um tiro em sua própria perna no início da madrugada desta terça-feira durante uma discussão com outro homem, em um apartamento da Rua Maurílio Gomes da Silveira, no bairro Monte Castelo, em Volta Redonda.

Os policiais militares foram comunicados pelo Hospital São João Batista, informando que um home teria dado entrada com ferimento provocado por um tiro.

Os agentes foram até a unidade hospitalar. No local o homem disse que havia consumido drogas e álcool junto com um homem, de 48 anos. Durante discussão, o homem teria desferido um tapa em sua cara, pegando uma garrucha em seguida.

Disse que não sabia manusear a arma e acabou disparando contra a sua própria perna. Os agentes foram até a casa do outro homem e encontraram a arma. O homem, dono da garrucha, foi levado para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda, onde ficou preso por posse ilegal de arma de fogo.