A prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, deu início, nesta terça-feira, dia 16, ao plantio de ipês amarelos na área de lazer no calçadão da Rua José Melchiades, no bairro Vila Nova. A Ação contou com o apoio da vereadora Cristina Magno e a participação da Escola Municipal Vereador Paulo Basílio de Oliveira. Na próxima quinta-feira, dia 18, a atividade terá continuidade às 13h. Fotos: Divulgação