Porto Real atende 3 grupos diferentes em campanhas contra covid

A Prefeitura de Porto Real, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informa a todos sobre as Campanhas de Imunização Contra a Covid-19, que serão realizadas a partir da próxima quarta, 17 de novembro. As ações acontecerão através de todas as Unidades de Saúde da Família (USFs), das 8h30h às 16h, incluindo o horário de almoço.

Além disso, no dia 17, a SMS realizará a campanha de repescagem através da Central de Vacinas, das 17h às 21h.

Confira os grupos que serão atendidos:

– 1ª Dose: jovens com 12 anos ou mais (repescagem);

– 2ª Dose: pessoas com 16 anos ou mais;

– 3ª Dose: pessoas com 60 anos mais (SinoVac) e 65 anos mais (Pfizer e AstraZeneca).

Para o recebimento da vacina, os pacientes devem se dirigir às USFs de referência tendo em mãos: documento pessoal com foto; CPF; comprovante de residência, cartão do SUS e cartão de vacinação. “Nosso objetivo é atender à população por meio de horário amplo, dando assim a oportunidade para todos se vacinarem”, reitera o prefeito Alexandre Serfiotis, reforçando que para o recebimento da 3ª dose, o paciente tem que ter no mínimo 6 meses de recebimento da 2ª dose.