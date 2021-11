Unidades atendem também em horário estendido até as 19 horas para facilitar acesso

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), dá continuidade à Primavera Rosa, campanha de orientação e atendimento às mulheres, com ações voltadas à prevenção do câncer de mama e de colo do útero, que tiveram início dia 22 de setembro e seguem até 21 de dezembro.

De acordo com dados da SMS, no mês de outubro foram realizados 2.739 exames preventivos, o que representa mais de 650% de aumento em relação à média mensal do período de janeiro a setembro de 2021. Para rastreio do câncer de mama foram ofertadas, em outubro, 1.431 mamografias para mulheres a partir de 50 anos, mas 386 mulheres faltaram aos exames agendados. O índice de absenteísmo chegou a 27%.

“Com o avanço da vacinação contra Covid-19, retomamos as atividades assistenciais, que ficaram com baixa adesão devido ao período pandêmico. Por isso, a necessidade de extensão da campanha até dezembro. Contamos com a participação de toda a população”, disse a diretora do Departamento de Atenção Primária em Saúde (DAPS), Albanéa Trevisan.

Mais sobre a campanha

As unidades de saúde continuam com a realização da coleta de exame preventivo do câncer de colo do útero para mulheres de 25 a 64 anos e de mamografia para rastreamento do câncer de mama em mulheres de 50 a 69 anos.

As mulheres acima de 25 anos, que ainda não fizeram seu exame preventivo/Papanicolau, devem procurar a unidade de saúde mais próxima e agendar seu horário, principalmente as mulheres que não têm exame nos últimos dois anos.

“Ressaltamos que, após a realização, é importante buscar o resultado do exame para avaliação profissional. Exames preventivos têm os laudos liberados após 30 dias úteis e as mamografias após 20 dias”, explicou Albanéa.

Serviço

Os exames são realizados nas unidades básicas de saúde, das 8h às 17h. As mulheres que por algum motivo não podem procurar as unidades de saúde até as 17 horas, poderão realizar agendamento nas unidades que ficam abertas até as 19 horas. São elas:

Segunda-feira – Três Poços/FOA, Água Limpa I, Padre Josimo, Mariana Torres e Retiro II

Terça-feira – Belmonte e Vale Verde

Quarta-feira – Água Limpa II, Conforto, Vila Rica/Três Poços, Jardim Cidade do Aço.

Quinta-feira – 249, Jardim Paraíba, Monte Castelo, Açude I e Vila Brasília

Sexta-feira – Vila Rica/Tiradentes, São Geraldo, Santa Cruz, Santo Agostinho, Vila Mury, Volta Grande, Siderlândia.