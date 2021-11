Black Weekend será aliada para estender as vendas até o Natal

Sider Shopping promove a última promoção do ano e lojistas acreditam que as ofertas terão impacto positivo

O Sider Shopping promete aquecer as vendas do comércio no período de Black Weekend, que acontece dos dias 25 a 28 de novembro, quinta a domingo, as lojas estarão com até 70% de desconto. Segundo a coordenadora de marketing, Patrícia Macedo, a tendência é que a demanda de consumo reprimida em 2020 por uma série de restrições, deve ser revertida em vendas neste ano, mesmo com a mudança de hábito dos consumidores ocasionada pela pandemia. Cabe os lojistas reverem as estratégias para chegar a esse novo público, que mesmo agora tendo outras prioridades, quer aproveitar o período para vivenciar experiências e fazer compras relacionadas à ocasião. “Estamos todos os dias buscando o cliente, fidelizando, dando vantagens e fazendo promoções para incentivar a venda. Estamos apostando que teremos um fim de ano muito bom, já que as pessoas estão com saudades das reuniões familiares e confraternizações”, ressaltou, a coordenadora de marketing do Sider, Patrícia Macedo, que está otimista com as vendas para os próximos dias do ano.

E a Black Weeend chega numa boa hora para muitos brasileiros que precisam encher a árvore e entrar no clima do “bom velhinho”. Segundo a cliente Nathália Delgado, essa é uma ótima oportunidade de comprar as lembrancinhas de Natal para os amigos, afilhados e pessoas especiais. As lojas funcionarão em horário especial na sexta-feira e no sábado até as 22h. Para você que já vai estar no empreendimento, a melhor época do ano está chegando e o Sider Shopping comemora o clima de final de ano com o “Natal a bordo” cheio de diversão. Você e toda a sua família estão convocados a embarcarem nesse navio mágico junto com Papai Noel e seus amigos vindos diretamente das águas salgadas.

Esse cruzeiro tão especial ficará ancorado todo o mês de novembro e dezembro no Sider Shopping. As crianças terão muitas atrações gratuitas até o Natal.

“O momento é de magia. Nossa decoração cria toda a atmosfera de encantamento com diversas atrações gratuitas para as crianças e adultos se divertirem. O Natal é uma data muito especial e esse ano temos que celebrar, ainda com cautela, mas, com muita alegria. Quem vier no nosso Natal não vai se arrepender!” garantiu a coordenadora de marketing, Patrícia Macedo.

Além de tirar fotos e entregar suas cartinhas para o Papai Noel a criançada poderá entrar no navio, pular na piscina de bolinhas, descer no escorregador, conversar com nossa luneta mágica e muito mais.

Compartilhe a magia do Natal e guarde em seu coração memórias incríveis ao lado do bom velhinho. As atrações são totalmente gratuitas. Alegria e diversão não faltarão nessa festa.

Serviço:

Black Weekend

Ofertas exclusivas na última promoção do ano

Data: 25 a 28/11– quinta a domingo

Produtos com até 70% de desconto

Visitação para fotos com Papai Noel

De 06/11 a 09/12

De segunda a sábado, das 14h às 21h

Aos domingos, de 14h às 20h

(intervalo das 17 às 18h)

De 10/12 a 23/12

De segunda a sábado, das 15h às 22h

Aos domingos, de 14h às 21h

(intervalo das 18 às 19h)

No dia 24 de dezembro, de 10h às 15h

(intervalo das 12h às 13h)

Local: Piso S – Praça de Eventos