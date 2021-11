Castramóvel de Resende está em Visconde de Mauá

Unidade está em frente ao Posto de Saúde da localidade e o cadastro pode ser feito até sexta-feira, dia 19, de 9h às 16h

Dando continuidade aos serviços de castração, o castramóvel da Prefeitura de Resende chegou a Visconde de Mauá nesta semana para realizar o procedimento em cães e gatos. Os moradores da região poderão fazer a triagem até o dia 19, sexta-feira, no período de 9h às 16h, na estrutura localizada em frente ao Posto de Saúde.

No momento da triagem é necessário que o tutor apresente um documento de identidade original com foto e um comprovante de residência especificamente da localidade que recebe o castramóvel. Para efetuar o cadastro é preciso ser maior de 18 anos.

De acordo com o diretor-geral do Hospital Veterinário, Felipe Quinane, alguns critérios são usados para definir os atendimentos prestados à população.

– Em sua grande maioria, os dois castramóveis de Resende são destinados aos animais que vivem em áreas afastadas ou na zona rural do município. Para que o pet possa passar pelo procedimento, é preciso que tenha, pelo menos, seis meses e não apresente enfermidades. A exceção é apenas para os cachorros que têm o focinho achatado ou curto, condição chamada de canina braquicefálica.

O projeto é pioneiro na região e começou a funcionar em julho de 2020 no Parque das Águas, no bairro Jardim Jalisco, respeitando todos os protocolos de segurança sanitária em razão da pandemia. Os trailers já percorreram as seguintes localidades: distrito de Vargem Grande; Fazenda da Barra II; Fazenda da Barra III; Fazenda da Barra I; Surubi Velho; distrito de Engenheiro Passos; Parque Minas Gerais, incluindo o atendimento aos animais dos Condomínios Gardênia e Tulipa; a Área de Lazer Julieta Botelho, mais conhecida como Parque Tobogã, no bairro Vila Julieta (Alvorada); Campos Elíseos e Serrinha.

A seleção dos locais para a execução do projeto ocorre de acordo com a demanda, com base em levantamento promovido pela Secretaria Municipal de Saúde. Segundo o último levantamento desta quinta-feira, dia 17, 3.163 cães e gatos já tinham sido castrados pelos profissionais do Centro de Controle de Zoonose (CCZ).

Os dois castramóveis, que foram fabricados em Botucatu (SP), funcionam como trailers com toda estrutura necessária para o atendimento. Cada módulo possui quatro salas: uma de preparo animal; outra de antissepsia e paramentação; uma sala cirúrgica; e uma de recuperação e prescrição médica.