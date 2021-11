Rafael de Oliveira Dias, de 34 anos, foi assassinado na noite de terça-feira, na Servidão 2, da Rua Monteiro no bairro Três Poços, em Volta Redonda. A Polícia Militar esteve no local, mas não conseguiu arrolar testemunhas do homicídio. Familiares estiveram no local e reconheceram que se tratava de Rafael.

No local do crime os peritos encontraram uma cápsula de calibre 38. O corpo foi removido pelo rabecão do Corpo de Bombeiros e levado padra o Instituto Médico Legal, no mesmo bairro.