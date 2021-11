“Musical de Natal – Pocket Show” no Sul Fluminense em formato drive-in

Atração será apresentada em Resende nos dias 20 e 21 de novembro

Com muita alegria natalina e interatividade, o espetáculo “Musical de Natal – Pocket Show” chega ao Sul Fluminense através do Diversão em Cena ArcelorMittal. Produzida pela companhia Cyntilante Produções, a atração terá duas apresentações em Resende, em formato drive-in, no dia 20 de novembro (sábado) às 19h e, também, no dia 21 de novembro (domingo), às 18h, na Área de Exposições. A ArcelorMittal e a Prefeitura Municipal de Barra Mansa informam que o Musical de Natal, agendado para o dia 21 de novembro (domingo) no Parque da Cidade, foi cancelado em função de um outro evento agendado no mesmo local.

Por conta da impossibilidade de realização no local agendado, o evento foi transferido para o município de Resende. A ArcelorMittal e Prefeitura de Barra Mansa lamentam pelos possíveis transtornos provocados pelo cancelamento.

A montagem também poderá ser assistida on-line na página do Facebook @diversaoemcena, em ambos os dias. Na montagem, duendes junto com o público montam um presépio virtual e celebram o natal através de canções tradicionais. No repertório da apresentação estão músicas como “Boas Festas”, de Assis Valente; “Noite Azul”, de Orestes Barbosa; “Bom Natal”, de Edson Borges; “Natal das crianças”, de Blecaute e “Bom Velhinho”, de Octávio Filho, além dos sucessos internacionais Noite Feliz, Então é Natal e Jingle Bells.

Capacidade – Os vouchers para o drive-in estarão disponíveis on-line a partir do dia 18 de novembro (quinta-feira) até o dia 20 de novembro (sábado) e podem ser reservados gratuitamente pelo site da Fundação ArcelorMittal. Serão 95 vagas destinadas aos espectadores, das quais 88 voltadas ao público em geral e sete são preferenciais: exclusivas para idosos (maiores de 60 anos), portadores de deficiência, gestantes, lactantes, pessoas acompanhadas por crianças de colo e autistas.

Diversão em Cena ArcelorMittal – Considerado o maior programa de formação de público para teatro infantil no Brasil, o Diversão em Cena ArcelorMittal é viabilizado por meio das Leis de Incentivo à Cultura Federal e Estaduais (São Paulo e Minas Gerais). Ao longo de mais de uma década, cerca de 500 mil pessoas já conferiram aos mais de 1,3 mil espetáculos apresentados.

Medidas de segurança contra a Covid-19 – Em decorrência da pandemia, o programa adota o modo remoto e drive-in para apresentação das atrações de maneira segura. O Diversão em Cena segue todos os protocolos sanitários preconizados pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

SERVIÇO | DIVERSÃO EM CENA ARCELORMITTAL

“Musical de Natal – Pocket Show”

Data: 20 de novembro (sábado)

Horário: 19h

Local: Área de Exposições (Resende/RJ)

Retirada de ingressos para Drive-in: www.famb.org.br

Data: 21 de novembro (domingo)

Horário: 18h

Local: Área de Exposições (Resende/RJ)

Retirada de ingressos para Drive-in: www.famb.org.br

FICHA TÉCNICA

Texto, direção e iluminação: Fernando Bustamante

Elenco: Maria Tereza Costa, Gil Guedes, Fernando Veríssimo

Cenário: Cynthia Bustamante

Figurino: Ricca Costumes