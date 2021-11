Policiais militares foram acionados no início da madrugada desta quarta-feira, para verificar uma violência doméstica na Rua Antônio da Silva Reis, no bairro Nova Esperança, em Barra Mansa. Ao chegar ao local os agentes foram informados de que um homem, de 38 anos, teria jogado um copo d’água contra a sua companheira, de 32 anos. No local, o homem negou as acusações.

Os dois foram levados para a delegacia de polícia da cidade, A mulher teria confirmado as agressões, mas não quis ir até (Instituto Médico Legal) e se negou a assinar qualquer tipo de documento.

O homem ficou preso de acordo com a Lei Maria da Penha.