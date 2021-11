Policiais civis de Barra do Piraí prenderam, no final da tarde desta quarta-feira (17), no bairro Chalezinho, um homem de 39 anos acusado de forçar a filha, de 12 anos, a manter relações sexuais com ele. Segundo o delegado Rodolfo Atala, “há anos” a menina era estuprada.

O caso foi descoberto no último domingo (14), quando a vítima escreveu uma carta para a mãe relatando tudo o que sofria. A mãe, já divorciada do suspeito, mandou mensagem ao mesmo confrontando o que lhe foi contado e avisando que, no dia seguinte, o denunciaria à polícia.

De acordo com Atala, ainda no domingo, à noite, invadiu a casa onde elas moram e tentou enforcar a ex-mulher com uma corda. “Ela conseguiu se desvencilhar e telefonou para a polícia. Ele então fugiu”, disse o delegado.

A polícia conseguiu um mandado de prisão e localizou o homem. Também conforme o delegado de Barra do Piraí, ele já enfrenta acusação de estupro de outra filha de outro relacionamento. O homem vai responder pelos crimes de estupro de vulnerável e tentativa de homicídio. (Foto: Polícia Civil)