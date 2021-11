Policiais civis comandados pelo delegado Edézio Ramos, prenderam na manhã desta quarta-feira, o segundo suspeito de ter participado da morte do dentista Marco Aurélio Zanoto, de 28 anos, no dia 10 deste mês, em sua residência, no bairro Conforto, em Volta Redonda.

O suspeito, de 19 anos, tinha se apresentado no dia seguinte ao crime, na Delegacia de Polícia de Volta Redonda. Depois de ser ouvido, foi liberado, pois não havia mandado de prisão expedido pela Justiça contra ele.

Nesta manhã, de posse do mandado de prisão, os policiais foram até o local onde ele se encontrava, na rua Crispim de Assis Pereira, no bairro São Geraldo, e efetuaram a prisão. Segundo o delegado, Marco Aurélio Zanoto era homossexual assumido e os três tiveram relações sexuais. Durante o ato, eles tiveram um desentendimento por causa de dinheiro. O dentista foi morto com golpes de tesoura.

Os suspeitos, após o crime, levaram o carro do dentista, um Honda Civic, que foi encontrado na Rua 209, no bairro Conforto.