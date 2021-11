Policiais militares prendem dois suspeitos de tráfico no Coqueiros

Policiais militares prenderam no final da manhã desta quarta-feira, dois suspeitos na Rua Caxias, no bairro Coqueiros, em Volta Redonda. Os agentes receberam informações sobre suspeitos que estariam se escondendo numa casa abandonada e foram até o local, para coibir o tráfico de drogas e combater, segundo fontes, traficantes de outras cidades que estariam tentando se enraizar no local.

Dois jovens, de 24 e 23 anos, foram presos. Com os suspeitos foram apreendidos uma mochila com oito rádios transmissores (Motorola e Boafeng), nove base de carregadores de rádios transmissores, três aparelhos celular (Samsung, Positivo e Motorola) e vasta quantidade de etiquetas com descrição e valores.

O registro foi feito na Delegacia de Polícia de Volta Redonda.