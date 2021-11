Região receberá reforço de mais 40 policiais militares

Possibilidade foi discutida pela manhã com o prefeito Neto e acertada à tarde pelo comando da Polícia Militar

O comandante do 5⁰ CPA (Comando de Policiamento de Área), coronel Marcelo Moreira Malheiros, confirmou nesta quarta-feira à tarde, dia 17, que o Sul Fluminense receberá o reforço de 40 policiais militares. A chegada se dará através do RAS (Regime Adicional de Serviço). Malheiros ressaltou que neste primeiro momento 20 destes policiais atuarão em Volta Redonda, em regiões com mancha criminal mais crítica.

A chegada dos policiais foi um dos principais temas de uma reunião realizada também nesta quarta-feira, mas pela manhã, entre Neto, Malheiros, o comandante do 28º Batalhão, tenente-coronel André Santos Souza, e o Secretário de Estado da Polícia Militar, Luiz Henrique Marinho Pires. O aumento do efetivo foi um pedido de Neto, como forma de aumentar a segurança da cidade.

No mesmo encontro, foi dado início às tratativas para que o novo sistema de câmeras de segurança criado pela prefeitura seja operacionalizado de forma conjunta e eficiente.

O coronel Malheiros explicou que os 40 policiais poderão ser remanejados para as cidades cobertas pelo 5⁰ CPA de acordo com a necessidade.