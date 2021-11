A Prefeitura de Porto Real, através da Secretaria Municipal de Saúde, SMS, realizou na quarta, 17, mais uma campanha de vacinação contra Covid-19 com horário estendido. A campanha aconteceu entre 17 e 21 horas na Central de vacinas, ao lado do hospital. Durante o horário estabelecido foram atendidas com a 1ª dose, crianças de 12 anos ou mais; os adolescentes de 16 anos ou mais receberam a 2ª Dose, já os grupos com faixa etária acima dos 60 anos tomaram a 3ª Dose (SINOVAC) e 65 anos ou mais (PFIZER ou ASTRAZENECA). No total, foram 52 vacinas aplicadas, dando continuidade ao cronograma de vacinação e alcançando o objetivo proposto pela repescagem.

“As campanhas com horário estendido, são para que as pessoas que não tiveram a oportunidade por questões diversas, entre elas a conciliação de horários de trabalho, por exemplo, para comparecer nas USFs ou na Central de Vacina e receber a imunização” – afirmou a subsecretária de Saúde, Verônica Machado.

O Prefeito Alexandre Serfiotis frisou que os resultados obtidos demonstram o total compromisso no combate à pandemia. Ele salientou que o fato da cidade não ter nenhuma internação por causa do COVID-19 há mais de um mês, é para ser comemorado, mas que ainda não é possível relaxar e que devemos prosseguir com a vacinação e os protocolos de segurança. “A Secretaria de Saúde realiza a vacinação de segunda a sexta nas Unidades de Saúde da Família e semanalmente abrimos o atendimento com horário estendido na Central de Vacina. Eu sei da dificuldade de horário para as pessoas que trabalham, não vamos deixar ninguém para trás, vou seguir trabalhando, e com a contribuição da população, imunizar todos os moradores de Porto Real.” – concluiu o prefeito.