A Polícia Civil de Minas Gerais está investigando o caso de um jovem de 22 anos, morador da cidade de Manga, no norte do estado, que tirou a própria vida depois de cair no chamado “golpe do nudes”. O caso aconteceu no dia 9 deste mês.

Segundo a Polícia Civil na cidade, de apenas 18 mil habitantes, o rapaz era comerciário. Ele recebeu o contato por WhatsApp de uma pessoa se passando por mulher, que lhe enviou uma foto. Ao mesmo tempo, pediu que ele enviasse foto de nudes para o mesmo número da chamada, o que foi atendido.

A partir daí, a quadrilha passou a extorquir o comerciário, alegando que ele havia enviado os nudes para uma menor de idade. Disseram ainda que o fato teria sido descoberto pela família dela e ameaçaram denunciar o rapaz à polícia por crime de pedofilia.

Os criminosos, segundo a polícia, exigiram R$ 5 mil da vítima. O valor não foi pago. Um dos membros da quadrilha chegou a ligar para o jovem, se passando por policial, alegando que a família da suposta adolescente estava na delegacia da cidade registrando a queixa.

De acordo com os parentes, o comerciário não suportou a pressão psicológica e acabou tirando a própria vida, dentro de seu quarto. Uma fonte policial disse que o “golpe do nudes” vem sendo aplicado em várias partes do país, com o uso das ferramentas das redes sociais – Instagram, Facebook e WhatsApp. (Foto: Governo de MG)