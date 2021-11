Acidente envolve carreta e caminhão na Dutra, em Piraí

Um acidente ocorrido no final da tarde desta sexta-feira, por volta das 17 horas, envolveu uma carreta e um caminhão no km 273, da Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, em Piraí. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor do caminhão ao fazer uma curva passou dentro de uma poça d’água e aquaplanou (ficou sem controle de direção).

O veículo desgovernado saiu de traseira colidindo contra a mureta central e bateu contra a carreta na pista contrária, no sentido São Paulo. A carreta tentou desviar e deu um “L”. O condutor é passageiro do caminhão foram socorridos com ferimentos. O motorista da carreta ficou preso às ferragens e teve ferimentos graves.

As duas pistas tiveram interdição parcial nos dois sentidos. O trânsito fluiu com morosidade no sentido São Paulo seguindo pelo acostamento. No sentido Rio de Janeiro, o trânsito estava fluindo pela faixa da esquerda. O congestionamento atingiu os dois sentidos. No momento do acidente chovia no local.