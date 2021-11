Objetivo é facilitar cadastro no aplicativo recentemente implantado no município

A Prefeitura de Volta Redonda lançou nesta semana, o site taxirio.voltaredonda.rj.gov.br/ para auxiliar os taxistas a se cadastrarem no aplicativo Taxi.Rio.Cidades, que já está em operação no município, após convênio firmado com a Prefeitura do Rio de Janeiro. O aplicativo permite aos passageiros acionar o serviço pelo smartphone em qualquer hora do dia, e os taxistas podem oferecer descontos para os passageiros entre 20% e 40%.

De acordo com o presidente da Empresa de Processamento de Dados de Volta Redonda (EPD-VR), Edvaldo Silva, o site vai auxiliar os taxistas com informações sobre o cadastro, documentação necessária, orientações sobre as vantagens de utilizar o aplicativo, etc.

“É importante ressaltar que antes de baixar o aplicativo, o taxista deve fazer o pré-cadastro e comparecer à secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU) para concluir o cadastro e fazer a foto de perfil para o aplicativo”, explicou Edvaldo.

O aplicativo Taxi.Rio.Cidades já é utilizado por mais de 30 mil taxistas no município carioca e pode ser utilizado por taxistas e permissionários devidamente legalizados em Volta Redonda.

A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU) fica na Rodoviária Municipal (Avenida dos Trabalhadores, 333, Centro), funcionando das 7h30 às 17h, de segunda a sexta-feira. Outras informações pelo e-mail stmu@voltaredonda.rj.gov.br ou pelo telefone 3343-7060.

Fotos: divulgação Secom/PMVR.