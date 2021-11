Número de pessoas que receberam duas doses chega a 195 mil, com 82,3% da população acima de 12 anos

A cada dia, milhares de vidas são salvas através da vacinação contra a Covid-19 em Volta Redonda e a Prefeitura segue avançando na aplicação de doses. Mais de 230 mil pessoas estão com a primeira dose da vacina, representando 97,5% da população acima de 12 anos. O alcance de pessoas com a segunda dose atualmente é de 195 mil habitantes, com 82,3% Ed cobertura.

Na quinta-feira (18), por exemplo, 3.100 pessoas foram às unidades de saúde espalhadas pelos bairros para receber a vacina. Deste total, 150 buscaram pela primeira dose, 1.350 receberam a segunda e 1.600 pessoas reforçaram a imunização com a terceira dose. O número total de doses aplicadas em Volta Redonda ultrapassa a casa de 470 mil.

A Prefeitura manteve o uso obrigatório de máscara no município em espaços abertos e fechados. Mesmo com os bons índices vacinais, a secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha, pede que a população mantenha os cuidados preventivos contra a Covid-19 mesmo após a vacinação.

“Estamos conseguindo diminuir o contágio da Covid-19 por meio da vacinação, mas o vírus continua ativo, por isso, é necessário manter as medidas de prevenção: uso de máscara, distanciamento social – evitando lugares fechados e aglomerados– e a constante higienização das mãos. A prevenção deve seguir, principalmente, durante as festas de fim de ano, nas comemorações de Natal, e no ano novo. Mesmo vacinado mantenha os protocolos de segurança”, comentou a secretária.

O Ministério da Saúde reduziu o intervalo mínimo entre primeira e a segunda dose para 21 dias de todos os imunizantes (AstraZeneca, CoronaVac e Pfizer). Com isso, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) está intensificando para que os vacinados com a primeira dose nesse período compareçam na Unidade de Saúde mais próxima para receber a segunda dose.

Dose de reforço

A dose de reforço continua sendo oferecida para pessoas acima de 50 anos, profissionais de saúde, de qualquer idade, vacinados com a segunda dose até 21/08/2021.

O público-alvo da terceira dose inclui também pessoas acima de 18 anos, incluindo a população com comorbidade, vacinadas com a segunda dose até 22/06/2021. Imunossuprimidos vacinados até 22/10/2021 devem receber a dose de reforço.