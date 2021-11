Um jovem, de 18 anos, foi preso com drogas e arma na noite de sexta-feira na Avenida Nossa Senhora do Amparo, no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda.

Os policiais militares foram até o local onde, durante buscas na casa do jovem, foram encontrados 67 sacolés de cocaína, 35 trouxinhas de maconha e uma arma calibre 38, com numeração raspada.

O jovem foi levado para a delegacia de Volta Redonda. Ele vai responder por tráfico, associação ao tráfico e porte ilegal de arma de fogo.