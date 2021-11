Um homem de 38 anos foi preso nesta sexta-feira 19/11, após descumprir uma medida protetiva em favor da ex-companheira

De acordo com o delegado Carlos César, titular da 91ª Delegacia de Polícia, o acusado invadiu a residência da vítima e a agrediu violentamente, tendo sido deferido o pedido de Medidas Protetivas de Urgência. Dois dias após, ele retornou e descumprir a medida de afastamento e voltou a agredi-la. Policiais da 91ª DP e 92ª DP, (Rio das Flores), cumpriram o mandado e a representação pela prisão preventiva do autor. Após buscas, o mesmo foi encontrado próximo ao Mercado Municipal, no Centro.

Ele foi abordado e cientificado do conteúdo do mandado de prisão, tendo sido preso e encaminhado para a unidade policial para as

providências cabíveis. Por: Sandro Barra (foto) – Jornal de Valença