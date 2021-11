Polícia Militar prende suspeito e apreende drogas em Vargem Alegre

Policiais militares do GAT (Grupamento de Ações Táticas), em conjunto com o DPO (Destacamento de Policiamento Ostensivo) receberam uma denúncia por volta das 17h50min, deste sábado, sobre suspeitos que estariam pichando o muro e praticando o tráfico de drogas, na Rua Raul Veiga, antigo hospital psiquiátrico, Vargem Alegre, em Barra do Piraí.

Os policiais militares foram até o local e observaram dois suspeitos que ao perceber a presença da viatura policial empreenderam fuga. Um dos suspeitos foi alcançado e contido.

Dentro da bolsa plástica do suspeito os agentes apreenderam 40 pinos de cocaína. Ele foi apreendido e levado para a Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso.