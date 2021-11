Policiais militares estavam em patrulhamento quando depararam na manhã deste sábado com um veículo Gol Prata placa QQ-K4G86, na Estrada da Votorantim, no bairro Nova Primavera, em Volta Redonda. Os agentes desconfiaram dos suspeitos que estavam dentro do veículo seguindo para o bairro e retornaram. O veículo saiu em alta velocidade e os suspeitos abandonaram o carro na estrada e se embrenharam no matagal.

Os policiais ainda tentaram localizá-los, mas não conseguiram chegar até os suspeitos. Os agentes fizeram contato com o Ciosp, mas ainda não havia registro. Pouco depois, o Ciosp confirmou que se tratava de um assalto a uma residência no bairro Laranjal.

Os policiais militares recuperaram um veículo Gol, uma TV LG (32 polegadas), quatro notebooks, uma impressora, um forno elétrico, um micro-ondas, um cortador de grama, um botijão de gás um pneu, utensílios de cozinha e limpeza, uma mala com roupas e um aparelho celular.