O tombamento de uma carreta deixou o motorista do veículo, de 41, com ferimentos graves, no final da tarde deste domingo, na BR-393 (Lúcio Meira), em Barra do Piraí. O acidente ocorreu quando a carreta trafegava em direção a Volta Redonda, no km 274, no ponto conhecido como “Curva do Aterrado”, no trecho do distrito de Dorândia. O local fica a exato um quilômetro de distância do posto da Polícia Rodoviária Federal.

A carreta, segundo a PRF, transportava livros. O acidente mobilizou várias viaturas do Corpo de Bombeiros e uma ambulância do Samu. O motorista ficou preso na cabine. Ele foi resgatado e encaminhado ao Hospital São João Batista, em Volta Redonda.

Houve derramamento de óleo na pista, levando à interdição total do trânsito até a liberação no sistema pare-siga, depois que foi espalhada serragem no trecho. Um guincho da concessionária que administra a rodovia foi acionado para a remoção do veículo acidentado. O congestionamento chegou a sete quilômetros. (Fotos: PRF)