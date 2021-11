Homem embriagado atropela idosa no Jardim Amália, em VR

Um homem de 54 anos foi preso após atropelar uma mulher de 64 anos na noite deste sábado (20), na rotatória da Praça Dona Santinha, no Jardim Amália I, em Volta Redonda. Ele estava alcoolizado.

Agentes da Polícia Militar (PM) foram acionados para verificar atropelamento no local. Ao chegarem tomaram ciência do caso e que o atropelador havia fugido. A vítima foi socorrida pelo Samu e levada ao Hospital São João Batista.

Os agentes então, já com as características do veículo do acusador – um Mitsubishi Outlander prata – em mãos, iniciaram as buscas, encontrando ele na Avenida Amaral Peixoto, próximo ao mercado Royal. Três ordens de parada foram dadas, mas o motorista não respeitou. Um bloqueio então foi feito e o motorista foi abordado, visivelmente alcoolizado.

O atropelador foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Volta Redonda, sendo levado à Polícia Rodoviária Federal, onde se recusou a passar pelo etilômetro. O atropelador foi levado então ao Instituto Médico Legal (IML), onde passou por exames que constataram a embriaguez. Ele foi levado novamente à Delegacia de Polícia, onde ficou preso em flagrante.

De acordo com o Hospital São João Batista, a idosa não sofreu fraturas. Ela sofreu um corte na região da nuca e ficou em observação.