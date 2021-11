Loja é arrombada em Volta Redonda

A Center Lar, localizada na Avenida Sávio Gama, no bairro Retiro, em Volta Redonda, foi arrombada no início da madrugada deste domingo (21).

Segundo o proprietário, a porta de entrada do estabelecimento foi danificada e o criminoso levou a gaveta do caixa. No entanto, segundo o dono, a gaveta estava vazia, sem nenhuma quantia.

Ele informou ainda que um vizinho viu toda a ação. De acordo com ele, o criminoso tem idade entre 35 e 45 anos, usava camisa de time verde e boné. Ele fugiu em direção ao bairro Vila Brasília.

O crime foi registrado na delegacia. Até o momento desta publicação, ninguém havia sido preso.