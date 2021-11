Motociclista sem habilitação sofre acidente na BR-393

Uma mulher, de 34 anos, que conduzia sua motocicleta Honda Biz, ficou ferida ao sofrer um acidente na noite de sábado, por volta das 20 horas, no km 257, da Rodovia BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), no bairro São José, em Barra do Piraí. A mulher, que não era habilitada, entrou na rodovia sem observar o movimento de veículos. Quando entrou na pista foi atingida na traseira por um veículo GM Kadett que não conseguiu parar.

Policiais rodoviários federais (PRF) estiveram no local e a condutora da moto já tinha socorrido e levada para o hospital. Os agentes foram até o hospital, mas a vítima já tinha deixado a unidade hospitalar. O condutor do Veículo permaneceu no local realizou o teste que deu negativo para alcoolemia. A motocicleta foi autuada e recolhida ao pátio por estar com várias irregularidades e licenciamento vencido. O condutor do veiculo ficou ileso.