PRF apreende aves silvestres na Dutra

Policiais rodoviários federais apreenderam, no início da madrugada deste domingo (21), no km 276 da Dutra, em Barra Mansa, 11 trinca-ferros que estavam sendo transportados num Renault Logan que seguia em direção ao Rio. As aves estavam em minúsculas caixas de papelão e três gaiolas. O motorista, de 42 anos, não apresentou nenhum documento legal para o transporte dos animais da fauna silvestre.

De acordo com os agentes, os passarinhos estavam agitados, o que pode significar que podem ter sido capturados recentemente. O motorista contou ter adquirido os trinca-ferros em um sítio em Porto Real pelo valor de R$ 50 cada um, sendo que os revenderia pelo dobro na cidade do Rio de Janeiro.

Ele foi detido por crime ambiental, mas, por ser o delito de baixo potencial ofensivo, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência da PRF (TCO), tendo o motorista se comprometido a comparecer ao Juizado Especial Criminal (Jecrim) quando for intimado. Ele foi liberado. Como é comum nestes casos, foi verificado que o homem já tem antecedentes pelo mesmo crime.

As aves apreendidas foram encaminhadas à Agência de Meio Ambiente de Resende (Amar), cujo veterinário considerou que 10 estavam em condições de serem soltas. A outra será encaminhada ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), em Seropédica, para receber cuidados. (Foto: PRF)