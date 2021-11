PRF flagra jovem com maconha na Dutra em Itatiaia

Policiais rodoviários federais (PRF) estavam realizando fiscalização quando por volta das 20h30min pararam um veículo Nissan/Sentra, com placa de São Paulo, conduzido por um jovem, de 27 anos, no km 318, da Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, em Itatiaia. Durante fiscalização o condutor do veículo alegou que estaria vindo de São José dos Campos (SP) visitar a namorada em Campo Grande, no Rio de Janeiro.

Durante revista no interior do veículo foram encontradas cinco buchas de maconha, um pacote de papel para cigarros artesanais (seda) e um cigarro de maconha parcialmente consumido. O jovem confirmou ser usuário da droga. Diante dos fatos, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência da PRF (TCO) que será remetido ao Ministério Público. A droga e acessórios foram apreendidos para posterior destruição.

O jovem foi levado para a Delegacia de Policia, de Itatiaia onde foi enquadrado por porte de droga ilícita para consumo próprio.

Penas para quem está portando drogas

Segundo a Lei, quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

I – advertência sobre os efeitos das drogas;

II – prestação de serviços à comunidade;

III – medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.