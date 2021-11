Décimo quarto salário para aposentados e pensionistas

Projeto de Lei defendido pelo deputado federal Delegado Antonio Furtado foi discutido no Ministério do Trabalho e pode ser pago ainda este ano

O deputado federal Delegado Antonio Furtado participou, na manhã de hoje (18/11), da reunião no Ministério do Trabalho para discutir as questões sobre a aprovação do Projeto de Lei 3203/2021 referente ao pagamento de décimo quarto salário à aposentados e pensionistas que recebam até dois salários mínimos. A proposta segue, na próxima semana, para ser avaliada pela Comissão de Finanças e Tributação e, posteriormente, na Comissão de Constituição e Justiça.

– Sabemos que 90% dos aposentados ganham apenas um salário mínimo. Somos sensíveis a necessidade dos idosos e sabemos serem os grandes responsáveis por colocar comida na mesa de suas famílias, principalmente, durante a pandemia. Estamos trabalhando para que esse benefício, o décimo quarto salário, seja aprovado e possa ser pago ainda este ano – destacou o parlamentar.

Para ter chances de ser aprovado, é necessário incluir na proposta a fonte de receita, ou seja, de qual local virá o dinheiro para o governo conseguir pagar a folha salarial extra. Fazer essa indicação e alterar o Projeto de Lei foi a tarefa assumida pelos deputados federais Delegado Antonio Furtado (União Brasil), Ricardo Silva (PSB), Capitão Alberto Neto (Republicanos) e Pompeo de Mattos (PDT), presentes na reunião.

– A resposta obtida na reunião foi a de que o décimo quarto será aprovado se apontarmos as fontes financeiras, de onde virá o dinheiro. Sabemos que dinheiro não dá em arvore e, por isso, entendemos ser muito importante buscarmos essa fonte de custeio. A melhor idade precisa ser protegida sempre. Não vamos medir esforços para conseguir essa importante aprovação – defendeu o deputado Delegado Antonio Furtado.