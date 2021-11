A Prefeitura de Porto Real, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo (SMECT), informa a todos sobre a Chamada Escolar, referente ao período de matrículas para o Ano Letivo de 2022 da Rede Municipal de Ensino.

A Chamada acontecerá de 3 a 21 de janeiro, quando as Unidades Escolares receberão as matrículas novas dos estudantes dos seguintes anos de escolaridade: Pré-Escolar I (caso a Unidade que não tenha creche); 1º Ano do Ensino Fundamental I; 6º Ano do Fundamental II e Fase I do Educação de Jovens e Adultos (EJA). Em relação aos horários, a SMECT divulga que as matrículas novas serão feitas: –

Nas Unidades com 2 turnos: das 8h às 14h, em dias úteis;

– Nas Unidades com 3 turnos: das 8h às 20h, em dias úteis.

Além disso, a Secretaria de Educação explica que a renovação da matrícula para o ano letivo de 2022 será automática. Ou seja, os estudantes já matriculados nos demais anos de escolaridade terão a sua matrícula renovada automaticamente, sem a necessidade da ida até a Unidade Escolar.

Por fim, a SMECT esclarece que, em relação ao cadastro na lista de espera por vagas para Berçários e Maternal I, II e III, os responsáveis deverão fazer a solicitação na sede da Secretaria, localizada à Rua Hilário Éttore, 442, Centro. “A matrícula é muito importante para que os estudantes possam frequentar a escola, onde através da convivência uns com os outros, os mesmos possam ter a troca de conhecimentos, o amadurecimento intelectual e amistoso. Tudo isso contribui para o desenvolvimento e convívio social do aluno”, analisou o prefeito Alexandre Serfiotis.