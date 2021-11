PMR flagra suspeitos com armas em carro de aplicativo, em Barra Mansa

Policiais militares rodoviários (PMR) tiveram atenção voltada para um veículo GM Cobalt, na noite de domingo, por volta das 23 horas, na Rodovia Alexandre Drable, no Km 6, da RJ-157, Estrada da Bocaina, no bairro Cotiara, em Barra Mansa.

No veículo de aplicativo estavam quatro suspeitos, dois de 22 anos, um de 20 e um homem, de 29 anos, além do motorista. Durante fiscalização os agentes apreenderam com o suspeito, de 22 anos, uma pistola marca Taurus PT58 Cal 380 com numeração suprimida, com 20 munições intactas.

No interior do veículo foi encontrada uma pistola marca Taurus MD1 Calibre 380, com 10 munições intactas e um revólver Taurus, calibre 38, com 18 munições intactas. O motorista se identificou que trabalha com aplicativo.

Os quatro suspeitos disseram que realizam o tráfico de entorpecentes no bairro Rialto, que pegaram o veículo para atravessar a RJ-157 para irem para o bairro KM 04 por ser um local mais seguro, pois estão sendo alvos de facção rival.

Os suspeitos foram levados para a Delegacia de Polícia, de Barra Mansa. Os quatro suspeitos permaneceram presos. Contra um suspeito, de 22 anos, havia um mandado de prisão expedido pela Justiça. O motorista de aplicativo foi ouvido e liberado em seguida, na condição de testemunhas.